Bonne table : l’Ascot, la bonne brasserie du midi

Boulangerie, saladerie, brasserie et autres bar à pâtes s’arrachent nos faveurs. Si la ville regorge de lieux prêts à nous accueillir pour un déjeuner sur le pouce, il n’est pas évident de trouver l’endroit idéal, comprenez bon, raisonnable en prix et copieux.



Le trio gagnant



Cet endroit, nous l’avons peut-être trouvé en franchissant la porte de la brasserie l’Ascot. À deux pas de la place du Vieux-Marché, cette brasserie est nichée dans une rue au calme. Il est 12h15 ce jeudi lorsque je décide d’y entrer. La salle est (pour le moment) presque vide, mais sera comble aux alentours de 13h.

Preuve en est que les plats méritent d’y être goûtés. Je choisis le plat du jour : escalope de dinde milanaise accompagnée de tagliatelles à la sauce tomate. Mon amie opte pour une escalope de dinde à la normande et des frites.



Nos plats arrivent. Sans chichis et bien garnis, nos assiettes donnent plus qu’envie. On se lance dans la dégustation, c’est bon et bien cuisiné.

En dessert, nous nous laissons tenter par des crêpes. Nutella pour ma voisine, caramel au beurre salé pour moi.

En bref, l’Ascot est une brasserie qui séduira les petits et les gros appétits par son large choix et son agréable simplicité.



Pratique. L’Ascot, 1 rue de la Vicomté à Rouen. Tél. 02 35 71 42 42.