76540. Contournement Est de Rouen : les habitants appelés à s'exprimer

Le projet doit permettre la création d'une liaison autoroutière (2x2 voies) de 41 km, comprenant 9 échangeurs et reliant l'A28 Nord, la RD18e et l'A13-A154. Concrètement, les porteurs du projet poursuivent trois objectifs clairs :

- Désengorger le trafic des poids lourds qui traversent aujourd'hui le coeur de l'agglomération en leur permettant une liaison directe entre l'A28 et l'A13 ou l'A154. Cette liaison permettra également un itinéraire sécurisé pour les véhicules desservant les zones logistiques et portuaires et qui transportent des matières dangereuses.

- Renforcer les liens entre Rouen et le nord de l'Eure. Ainsi, les zones d'activités de Louviers Val-de-Reuil devraient s'en trouver redynamisées et les habitants frontaliers des deux départements pourront s'y rendre plus facilement.

- Les zones d'activités du Nord de l'Eure et de l'agglomération rouennaise vont se trouver en liaison directe. Le commerce et l'activité régionale devrait en profiter.

Les habitants sont appelés à s'exprimer sur le sujet et à faire entendre leurs doléances du 2 juin au 12 juillet. Le 2 juin, à 19 h 30 à La Halle aux Toiles, une réunion publique a lieu avec le préfet de Région Pierre-Henry Maccioni, le président de Région Nicolas Mayer-Rossignol, le président de Seine-Maritime Nicolas Rouly, le président de la Crea Frédéric Sanchez et le maire de Rouen Yvon Robert. Une autre réunion publique a lieu le lendemain dans l'Eure.

Enfin, de nombreux documents seront disponibles sur www.liaisonA28A13.com pour que le public puisse s'informer. Le choix du concessionnaire ne devrait intervenir qu'en 2017-2018 et les travaux commencer en 2019.