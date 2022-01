76681. Sotteville : une famille géorgienne à la rue

La famille Rashoian-Mstoyan a été déboutée de sa demande d'asile politique et se retrouve donc sans papiers. Sans logement depuis plusieurs mois, seule la procédure d'hébergement d'urgence peut leur assurer un toit dans des hôtels environnants, s'il y a de la place.

Un comité de soutien et une pétition a été lancée le 16 mai dernier par les enseignants et parents d'élèves des écoles Renan et Michelet de Sotteville-lès-Rouen. Dato, 5 ans, et fils de cette famille géorgienne, est scolarisé dans la première école. Ce comité a rencontré la municipalité pour trouver des solutions d'hébergement et pour demander à la préfecture de Seine-Maritime d'accorder un titre de séjour à la famille pour raison humanitaire. Dans le cas contraire, les quatre Géorgiens pourraient être menacés d'exclusion.