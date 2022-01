Rouen : le salon des minéraux fête ses 20 ans

Pour l’occasion, la préhistoire dannoise est mise à l’honneur. La manifestation aura lieu le dernier week-end de mai alors qu’il se tient habituellement en octobre, mais ce changement de date ne devrait pas pertuber les habitués.



Exposition et pédagogie



Le salon s’organise en deux volets. “Une soixantaine d’exposants seront présents et les visiteurs pourront admirer plus de 450 pièces exposées, explique François Petit, président de l’Association Rouennaise Paléontologique et Archéologique, mais également assister à des conférences et à des démonstrations d’allumage de feu et de taillage de pierre à la mode préhistorique.”

En arrivant, les visiteurs seront accueillis par le squelette d’un ours des cavernes de 2.40 m de haut ! Il paraît qu’on peut encore l’entendre rugir... De quoi impressionner petits et grands. Un authentique chercheur d’or vous apprendra à trouver des pépites au fond du sable : le début de la fortune ? “Et comme chaque année, nous organisons une tombola. Cette année, un poignard danois est mis en jeu”, annonce François Petit.



Pratique. 31 mai et 1er juin, Halles aux Toiles, Rouen. Entrée 4 €, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.