76540. Rouen : un gros trafic de stupéfiants démantelé

La section de recherches de Rouen, l'escadron de gendarmerie mobile de Mont-Saint-Aignan, deux équips de chiens renifleurs de la gendarmerie de l'Eure et deux équipes de chiens renifleurs des douanes se sont mobilisés la semaine dernière dans le cadre d'une ouverture d'information délivrée par un juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Rouen pour trafic de stupéfiants.

50 kg de cannabis

Cette mobilisation fait suite à plusieurs mois d'enquêtes menées par 120 gendarmes. Tous traquaient un réseau très structuré de trafiquants de stupéfiants de l'agglomération de Rouen. Au final, 13 personnes ont été interpellées et placées en garde-à-vue, dix autres ont été entendues. Parmi les gardés à vue, cinq ont été mises en examen et écrouées, deux autres mises en examen et placées sous contrôle judiciare.

Le butin faisant suite aux perquisitions est lui impressionnant : les enquêteurs ont retrouvé plus de 50 kg de résine de cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne, des munitions et environ 20 000 €. 80 000 € ont également été saisis sur des comptes bancaires.