Sortir dans l'Orne : lundi 26 mai

De vendredi à dimanche, le West'orne country club organise son 1er festival country à La Carneille. Au programme: danse mais aussi démonstration d'équitation western, combats de cow-boys, exposition de motos...Une ambiance western de 3 jours où de nombreux clubs country du département de l'Orne viendront vous faire des démonstrations et aussi des initiations. Plus d'infos sur wocc.over-blog.com

6ème édition du Concours de Création d'Entreprise Eco-citoyenne.

Ce concours récompense les entrepreneurs de demain qui favorisent l'éco-citoyenneté dans leur projet de création (responsabilités éthiques, sociétales et environnementales).

Les meilleurs projets de création d'entreprise se verront attribuer un prix, à condition, qu'ils répondent au cahier des charges fixé par le jury du concours et qu'ils fassent écho à une ou plusieurs des 3 catégories mentionnées ci-dessous :

« Entreprise et Handicap » concerne tout projet porteur du critère de l'intégration ou du service aux personnes handicapées,

« Entreprise et Environnement » englobe tout projet qui engage des actions sur le respect des normes environnementales,

« Entreprise et Égalité des Chances » rassemble tout projet qui porte sur la diversité.



Vous avez jusqu'au lundi 2 juin pour déposer votre dossier. Plus de 40 000€ de dotations sont à gagner. Envoyez vos candidatures à concoursentreprise@groupe-igd.fr et retrouvez pus d'infos sur http://www.facebook.com/CCE.ESAM



Hier dimanche, la foire des rogations a commencé à Briouze. Elle continue aujourd'hui avec de bonnes affaires à réaliser. Déballage tous commerces toute la journée et à 11h30 Marché aux veaux. Restauration sur place, Entrée et parkings gratuits.