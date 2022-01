23ème Corso Fleuri à Saint-Germain-du-Corbéis Impossible de lire le son.

Samedi 31 mai : soirée repas/spectacle et feu d'artifice à 23h.Dimanche 1er juin : vente exposition artisanale, présentation de maquettes de bateaux et défilé des chars et fanfares.Profitez également de la fête foraine pendant tout le week-end.Plus d'informations ICIEcoutez, Patrice Delarue, Vice-Président.