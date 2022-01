J-1 fête des mères : les créations rouennaises de Lily Cox

Passionnée par la création, ce sont pourtant des études de tourisme qu’elle entreprend en quittant le lycée. “Et puis, j’ai fait ma crise de la trentaine, j’ai voulu changer de domaine”, explique la jeune femme. Après un BTS de stylisme, elle travaille pour plusieurs marques.



Secrets de styliste

“Quand j’ai eu suffisament d’expérience, j’ai lancé mes propres créations”. C’est ainsi que Lily Cox naquit.



Les secrets de ses créations? Unicité et tendance. Coralie admet ne jamais reproduire plus de trois fois la même pièce. Et malgré quelques tailles standards en boutique, Lily Cox propose du sur-mesure pour tous ses modèles. “J’utilise des matières confortables, qui se lavent facilement voire ne se repassent pas”, précise la pétillante jeune maman.

Pour les tendances de la saison, Coralie nous indique le blanc, les tons pastels, le vert émeraude, le corail, le jaune et le rouge.



Pratique. lily-cox.com