76540. Tennis de table : un tournoi des partenaires réussi

Tendance Ouest était convié à ce rendez-vous annuel. Après avoir enfilé le short et le tee-shirt des partenaires, pris sa raquette en main, direction les tables où se déroulaient les matchs. Le principe : un joueur partenaire s'associe avec un joueur confirmé du club (souvent au niveau national en compétition). Le match s'équilibre donc. Le président du club, Dominique Fache, a fondé ce tournoi pour faire découvrir cette discipline et remercier les partenaires pour leur investissement tout au long de l'année. Et au regard de l'ambiance conviviale et du délicieux buffet, on n'a qu'une envie : revenir !