76540. Bientôt 200 bornes de recharges électriques en Haute-Normandie

L'éco-mobilité était déjà au coeur de la politique environnementale de la Région avec le soutien financier, aux particuliers comme aux entreprises, pour l'acquisition de véhicules électriques. La voncention signée entre l'ADEME et la Région va encore plus loin. L'ADEME doit financer jusqu'à 50 % l'implantation de bornes de recharges demandée par des communes ou groupement de communes de plus de 200 000 habitants.

La Région vient en soutien de ce dispositif en aidant les petites communes qui voudraient obtenir ces bornes mais ne répondent pas au seuil des 200 000 habitants. Le Conseil Régional prendra en charge 20 % du coût de l'équipement et de l'installation des bornes.