Ce matin, ils sont sur le marché de Condé-sur-Noireau afin d'alerter la population et de faire signer une pétition. Ils dénoncent "l'aberration et l'inadéquation d'une telle décision alors que l'on s'apprête à passer à la semaine de 4 jours et demi : c'est un double coup de massue sur la tête des élèves".