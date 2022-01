Cherbourg : attention aux mails frauduleux sur internet

La police de Cherbourg appelle de nouveau à la vigilance sur internet. Plusieurs particuliers ont reçu ces derniers jours des faux mails, présentant des logos de BNP Paribas et EDF, qui prétextent des impayés ou des erreurs dans les comptes... Avec des liens frauduleux sur lesquels il faut absolument éviter de cliquer.

Pour reconnaître ces mails frauduleux, un indice : ils sont truffés de fautes d'orthographe et n'indiquent pas les numéros de comptes clients ou de contrat d'abonnement.

- Pour EDF, les malfrats indiquent ''nous avons constatés hier un impayé sur votre facture'' et indiquent, dans un français incorrect, qu'il faut ''cliquer ici'' pour ''effectuer une relance'', faute de quoi ''nous serons contraints de limiter et suspendre votre énergie''.



- Pour BNP Paribas, les escrocs précisent que leur département technique ''a détecté plusieurs connexions suspectes depuis une adresse ''IP : 12.36.220.99 / Belgique'' indiquant que ''votre accès est temporairement indisponible'' et proposent de cliquer sur ''accédez maintenant à votre espace clients et débloquer l'accès''

Les clients d'EDF et de BNP sont invités à contacter leurs agences pour signaler les faits. En cliquant sur les liens proposés, le risque serait, probablement, le piratage de votre ordinateur et/ou la capture de vos données bancaires.