Génération ciné de ce jeudi 2 septembre

George Clooney prépare son 5ème film en tant que réalisateur.

Faragut North c’est le nom de ce film (adapté d’un livre et d’une pièce de théâtre) qui racontera l’histoire d’un candidat à la présidentielle prêt à tout pour être élu.

George Clooney est en plein casting, Chris Pine le dernier héros du Star Treck de JJ Abrams, le nom d’Evan Rachel Wood et Marisa Tomei (vu toutes les deux, dans the Wrestler) circulent aussi pour jouer respectivement une ado du parti et une journaliste.

Enfin Philip Seymour Hoffman (Oscar du meilleur acteur pour Truman Capote, vu dernièrement dans Good Morning England) sera le conseiller politique de ce candidat à la présidentielle.

Brad Pitt & Johnny Depp dans l’adaptation d’un comics de super-héros c’est peut être pour bientôt !

La Fox a racheté les aventures de Nemesis, un héros milliardaire qui veut venger l’assassinat de ses parents par le chef de la police de Washington.

Une bande dessinée écrite par l’auteur de Kick Ass qui vient de sortir en DVD.

On ne sait pas encore quels rôles ils interpreteront, ni si ils accepteront notamment aux vues de leur planning respectif.

Némesis a par contre trouvé son réalisateur en la personne de Tony Scott (Spy Game, Domino, Déjà Vu).

Parmi les sorties DVD de la semaine, ne passez pas à côté du film « Tout ce qui brille » plus qu’une comédie sociale, un vrai bol d’air grâce au duo Leïla Beckti et Géraldine Nakache, deux meilleurs amis banlieusardes qui rêve du Paris lumineux (le fringues, les soirées, le luxe...)

Elles trouveront sur leur chemin une guide des milieux branchés jouée par Virginie Ledoyen, mention spéciale à Audrey Lamy en prof de sport.

Tout ce qui brille disponible depuis hier en DVD