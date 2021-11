Génération Music de ce jeudi 2 septembre

Le grand rendez-vous musical des années 90 c’était DANCE MACHINE à Paris Bercy, Lyon ou encore Bordeaux.

Ces concerts ont lancés les artistes dance des années 90

Corona, Ace of Base, Gala pourrait revenir sur scène en France !

Après les célèbres tournées qui ont remis en selle les artistes des années 60, 70 puis 80, voilà que DANCE MACHINE va renaître sur scène.

Une compilation regroupant les 60 plus gros hits dance des années 90 vient de sortir (voir Generation Music de lundi), un producteur annonce le retour des artistes des années 90 sur scène en Basse-Normandie.

18 mars 2011 DANCE MACHINE revient et la tournée débute à Caen, les organisateurs annoncent sur scène Ophélie Winter, Laam, les Worlds Apart, Indra, Yannick, Haddaway certes nous sommes encore loin des stars internationales de la dance 90’s mais il reste encore quelques mois pour enrichir ce plateau qui verra donc le jour à Caen.



Beyonce vient de rentrer en studio pour travailler sur 4ème album en collaboration avec Ne-Yo.

Un album prévu pour début 2011, le dernier album de Beyonce sorti en 2008 fût un véritable succès rempli de hits et écoulé à 5 millions dont 100 000 exemplaires en France.



Elle y croyait à son grand retour Dorothée, l’ancienne idole des enfants ne fait plus recette.

Par manque de réservation elle est contrainte d’annuler actuellement de nombreuses dates de sa tournée française, prévue à l'automne prochain.

Pas de concerts de Dorothé pour les villes de Lyon, Rouen, Bruxelles, Dijon, Genève, Toulouse, Marseille, et Nantes !

Après 20 ans de carrière, Dorothé vient d'être érigée Chevalier de l'ordre des arts et lettres par notre Président Nicolas Sarkozy, pour «s'être distinguée par sa création dans le domaine artistique ou littéraire, et par la contribution qu'elle a apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde».