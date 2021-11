Génération People du jeudi 2 septembre

La chanteuse Lily Allen qui fait actuellement une pause dans sa carrière en raison de se première grossesse, n'arrête pas pour autant le business en ouvrant sa première 'boutique' à Londres.

En vous baladants au coeur des rues de Londres, passez par le célèbre quartier « Covent Garden » pour découvrir « Lucy in disguise » dès le 18 septembre.



Une collocation qui risque de faire du bruit, la presse britannique révèle qu’Amy Winehouse vient de proposer à Pete Doherty (qui prépare son retour avec les Libertines) de vivre chez elle , afin qu’il ne soit pas tout seul dans ce moment important pour sa carrière.

Espérons qu’ils s’entraident que…musicalement



Enfin, Renaud Revel de L'Express annonce que Johnny Hallyday change de producteurs de spectacle, après une étroite collaboration avec le normand Jean-Claude Camus, Johnny et son entourage ont décidé d'aller voir ailleurs.

C'est Jean-Claude Darmon le businessmen et proche de Johnny qui s'est chargé de trouver un producteur à la hauteur de l'idole des jeunes en la personne de Gilbert Coulier déjà producteur des spectacles de Céline Dion, Garou, Gad Elmaleh ou encore De Palmas.

Johnny Hallyday et Jean-Claude Camus étaient en froid depuis l'hospitalisation de la star l'hiver dernier à Los Angeles.