Sortir dans l'Orne : mercredi 21 mai

Vendredi 23 mai, le centre-ville d’Alençon accueille la Nocturne Alençonnaise. Avec un marché de 17 h à 1h du matin, plus de 100 exposants investiront le centre-ville. Retrouvez aussi des animations médiévales dans le centre ville d'Alençon.







Aujourd'hui mercredi à Alençon, La Chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, en partenariat avec La cité des métiers de l'Orne et le Club alternance 61, organise un Job dating Alternance, à la Halle aux Toiles à Alençon, de 14 h à 17 h L'objectif de ce job dating est de mettre en relation les entreprises et les candidats pour des contrats d'apprentissage et de professionnalisation.

Ateliers : Sur inscription de 9 h 30 à 12 h 30

a.. Rédaction de cv

b.. Aide à la recherche d'entreprises

c.. Préparation à l'entretien d'embauche

mercredi 21 mai à la Halle aux Toiles à Alençon de 14h à 17h / 200 offres de contrat en alternance, des entreprises et des organismes de formation venus pour recruter.





Demain jeudi soir assistez à une conférence musicale originale à la Luciole d'Alençon intitulé "T'as vu c'que t'écoutes".Ce spectacle est destiné à sensibiliser les jeunes au courant des musiques actuelles animé et orchestré par l'artiste Saptrich. L'objectif est aussi de donner des repères de styles et de groupes références qui ont marqué l'histoire culturelle. L'intervention prend la forme d'un one man show illustré par un exposé et des extraits sonores. Mêlant recherche, humour et travail pédagogique "T'as vu c'que t'écoutes" c'est demain soir à la Luciole d'Alençon à 19h00, entrée libre.