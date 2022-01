SM Caen/Transferts : Bazile, Adeoti et Féret pour commencer ?

La saison de L2 à peine achevée, place est faite comme chaque mois de mai et juin au mercato estival. Jean-François Fortin avait annoncé "6 à 8 recrues". Les premières arrivées devraient être matérialisées dans la semaine avec les possibles signatures d'Hervé BAZILE (Le Poiré/vie- Nat) et Jordan ADEOTI (Laval-L2), deux dossiers très suivis.

Encore supervisé par Alain Cavéglia le 4 avril dernier lors du match entre Le Poiré et Colomiers, Hervé BAZILE (24 ans) serait le premier de cordée pour parapher son contrat avec le SM Caen. Formé à Guingamp, Bazile ne sera resté qu'une saison au Poiré pour 10 buts en 27 matchs.

L'arrivée de Jordan ADEOTI (25 ans) elle, est moins certaine puisque Caen est en concurrence avec le Toulouse FC (L1) pour s'attacher les services du milieu défensif lavallois. Il n'en demeure pas moins que dans les rangs du club Tango, c'est Caen qui tiendrait la corde pour lui faire signer un contrat de 2 ans.

Enfin, la piste de Julien FERET (31 ans) est de plus en plus convaincante. A la recherche de temps de jeu sous les couleurs bretonnes (16 matchs cette saison), le milieu offensif a été approché sérieusement et Patrice GARANDE possède un avantage non négligeable, puisque c'est lui qui a lancé sa carrière en 2003 alors qu'il était entraîneur de l'AS Cherbourg (Nat), lui offrant sa première saison en National alors que Féret venait d'apprendre qu'il ne serait pas conservé par... le Stade Rennais son club formateur.

Du côté des joueurs en fin de contrat, les certitudes de non-prolongation sont Mathias Autret (retour prêt Lorient), Aurélien Montaroup et Kim (retour prêt Tallin). Les négociations de prolongations sont en cours avec Mathieu Duhamel, Fayçal Fajr, Molla Wagué, Lenny Nangis et de manière plus surprenante, Alexandre Raineau.