Chauffer dans La Noirceur : Focus sur Miossec tête d'affiche du festival

A raison d'un disque tous les deux ans ­ plus une ribambelle de CDD, en tant qu'auteur, pour Hallyday, Gréco, Birkin, Bashung, Mass Hysteria, et quelques autres­, Miossec s'est constitué un patrimoine qui en fait l'une des personnalités les plus consistantes du paysage musical français.

Un nouvel album "Ici-bas", Albin de la Simone en garde fou, une écriture retrouvée, une posture assumée ! Le tout dans son incontournable fief breton, fierté du chanteur. A bientôt cinquante ans, le musicien publie un album empreint de délicatesse et de nostalgie ! Miossec sera sur la scène du festival Chauffer dans La Noirceur le 13 juillet prochain à Montmartin-sur-Mer !

Toutes les infos à retrouver ici Ecoutez Isiah organisateur de l'événement.