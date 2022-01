76540. Hockey sur glace : Ils sont incroyables !

Ils sont partis à Minsk, en Biélorussie, avec pour seul objectif le maintien dans l'élite mondiale. Trois victoires plus tard - contre le Canada, la Norvège et le Danemark - voilà les Bleus assurés de disputer les 1/4 de finale avant même son dernier match de poule. Il faut remonter à 1995 pour trouver trace d'une telle performance tricolore. Et Rouen n'est pas étranger à cet exploit. Dans l'équipe nationale figurent trois joueurs de Rouen.

A noter également la présence à Minsk d'un autre Rouennais, l'arbitre international Pierre Dehaen. Les Bleus sont décidément bien représentés.