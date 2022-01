Déville-lès-Rouen : remplie d'oxygène, sa voiture prend feu

Peu avant 0h le dimanche 18 mai, police secours patrouille à Déville-lès-Rouen lorsque les policiers entendent de fortes déflagrations. Ils se rendent donc rue Jules Ferry, porter assistance aux pompiers déjà sur place.

Une citroën Jumpy est en feu. L'utilisateur, né en 1986 et demeurant à Déville-lès-Rouen se présente aux policiers. Il explique que le véhicule appartient à une société et les policiers decouvrent dans celui-ci une bombe d'oxygène et une d'acétylène. C'est la bombe d'oxygène qui a explosé à l'intérieur du véhicule, causant l'incendie. La bombe d'acétylène a ensuite été récupérée par les pompiers et mise dans un bac d'eau pour la refroidir.

Une Mercedes stationnée à proximité a également été endommagée. Une enquête est actuellement en cours.