Mister French Wax est un dj et producteur normand chevauchant ses platines et traversant la France et l'Europe pour retranscrire une musique explosive régalant le public a coup de bootleg, mash-up, scratch et autre. Le festival Au Son d'EUH Lo se tiendra le 12 et 13 septembre prochains à Tessy-sur-Vire, un événement Tendance Ouest.