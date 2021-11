News Médias : La rentrée de Canal+

Chaque jour de cette semaine on passe en revue la rentrée d'une chaîne et le tour de Canal+. Une rentrée très stable sur Canal qui s'appuie toujours sur le cinéma et sur le football. En témoigne, la programmation du mois de septembre avec entre autres Inglorious Bastard ou encore un prophète. Pour le football, la Ligue 1 et la ligue des champions. Canal+ continue aussi la création de série originale comme Braquo, Carlos ou Maison Close.

Pour les plages en clair, c'est une rentrée dans la continuité pour Canal, avec le Grand Journal de Michel Denisot tous les soirs qui réalise les meilleurs performances dans cette case depuis 10 ans, Dimanche + le week-end ou encore la matinale en début de journée. Groland sera toujours présent le samedi tout comme les guignols chaque jour et l'intégrale le dimanche.

Enfin Canal+ tire un bilan assez intéressant de la TNT par le biais de son directeur des programmes, Ara Aprikian, qui était l'invité du buzz média orange le figaro, écoutez-le (à voir en bas de page)

Avant de refermer cette chronique tv , ma sélection pour ce soir: La Famille Addams sur Gulli, bon film rigolo pour toute la famille.