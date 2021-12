50257. Important dispositif de recherche maritime au large de Cherbourg

Ce dimanche 18 mai vers 08h00, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage le CROSS de Jobourg est alerté par le pétrolier «Julia » qu'il était possible qu'un de ses membres d’équipage soit tombé à la mer. Le navire battant pavillon chypriote et transitant de Liverpool vers Amsterdam se situait à 24 nautiques, soit 44,5km, au nord de Cherbourg au moment de l’alerte.

Aussitôt, un important dispositif aérien de recherches a été déclenché avec l’hélicoptère EC 225 de la Marine nationale basé à Maupertus, un avion F50 de la Marine nationale basé à Lann Bihoué qui effectuait ce matin un vol programmé de surveillance maritime. Un hélicoptère de recherche anglais de type Agusta venant de Portland participe également aux recherches qui étaient toujours en cours en début d’après midi..

Parallèlement, tous les navires situés sur la zone ont été prévenus par les autorités.

Les recherches sont restées vaines, elles ont été stoppées ce dimanche soir vers 19h00 par le préfet maritime.

Le marin porté disparu est un homme de 26 ans de nationalité ukrainienne.