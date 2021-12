Sortir dans l'Orne : lundi 19 mai

La fête des voisins c'est ce vendredi dans toute la France . L'occasion de se réunir, de faire connaissance avec ses voisins que l'on ne connaît pas toujours. Renseignez-vous auprès de votre mairie pour trouver une manifestation près de chez vous.







La luciole à Alençon fête cette année ses 20 ans. De ces 20 ans passés ensemble, quelles anecdotes et souvenirs ont marqué vos vies et restent gravés à jamais dans vos coeurs et dans vos mémoires ?

Avant le 30 mai 2014 sur laluciolemonamour@laluciole.org, racontez « VOTRE » Luciole, celle qui vous a fait rêver et voyager, vibrer ou pleurer, celle qui vous émoustille et qui rend votre vie plus douce autant que votre ville plus jeune, plus fun, et musicalement plus dynamique...

Dans un recueil spécialement édité pour ces 20 ans, vos plus belles histoires seront publiées, qu’elles soient drôles, émouvantes ou tout simplement surprenantes... et pour que la fête soit formidable, tous ceux et celles qui verront leurs histoires publiées seront les invités permanents de la Luciole pour ce 20ème anniversaire !





Les élèves du lycée professionnel et parents d’élèves du lycée Saint Thomas d'Aquin, organisent ce soir, de 18h à 20h à Flers, une course/marche dans le but de récolter des fonds pour l’association Cadet Roussel. C'est une association locale d’aide aux enfants atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse, traités au C.H.U. de Caen, et à leur famille, pour les trois départements Bas Normands.

Cadet-Roussel vit de dons divers . A la création de Cadet-Roussel, l’objectif premier était l’hébergement des familles à proximité de leur enfant hospitalisé, afin d’éviter au maximum le choc de la séparation.

Départ et arrivée, Stade du Hazé. Parcours au cœur du centre-ville de 5 kms.

C'est de 18h à 20h.