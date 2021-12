50129. La tendance du "Vapéro" débarque à Cherbourg

Il y a quelques mois, la ville de Saint-Lô faisait la une de tous les journaux en interdisant la cigarette électronique dans les lieux publics municipaux. Le gouvernement planche désormais sur une loi qui irait dans le même sens, cinq ans après la loi Bachelot qui a mis fin aux bars et discothèques enfumés.

Si l'on ne sait pas ce que contiendra la nouvelle loi concernant les cafés et restaurant, certains surfent sur la tendance et ont créé les "Vapéros". Un mot hybride, composé des mots "vapoter", action de fumer une e-cigarette, et "apéro". Un concept qui existe déjà à Paris, Marseille, Tours ou Niort et qui arrive à Cherbourg, vendredi 16 mai.

"Des geeks de la vapote"

Il s'agit pour les consommateurs d'échanger entre eux sur le matériel, les parfums, le tout autour d'un verre. Explications de Bastien Corbin, patron du Grain de Café, où se déroule cette grande première :





Il n'y aura pas de vente de produit sur place, cependant ce premier Vapéro est organisé par une entreprise du Cotentin, Le Petit Vapoteur, l'un des leaders du secteur.

Officiellement, seuls les patchs et les pastilles à la nicotine sont reconnus par les médecins, à l'heure actuelle, comme moyen pour arrêter de fumer.

Pratique : Vapéro, au Grain de Café - Cherbourg, rue du commerce, le 16 mai à 19h