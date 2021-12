Ce que finance l'Europe en Haute-Normandie (infographies)

L'Union européenne n'est pas si éloignée que cela des Haut-Normands. A travers le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen de développement régional (FEDER), pas moins de 2500 projets ont été financés pour un enveloppe dépassant les 300 millions d'euros avec de fortes disparités entre la Seine-Maritime et l'Eure.

La Seine-Maritime se taille en effet la part du lion dans l'attribution des fonds européens. Une situation qui s'explique notamment par la présence du Conseil régional de haute-Normandie à rouen qui reçoit la plus grosse partie de l'enveloppe allouée à la Haute-Normandie avec un peu plus de 74 millions d'euros au titre des subventions directes. Mais il reçoit également un soutien financier européen pour des projets dont il a l'initaitve comme la construction d'un laboratoire de recherches biologiques et biomédicales sur le Campus scientifique à Mont-Saint-Aignan. Ce dernière a reçu la somme de 13 millions d'euros de l'Europe. Sur la dernière marche du podium la création de la premièe ligne de tramway de l'agglomération havraise aui s'est vu attribuer une aide de 10 millions d'euros.

Sur la carte ci-dessous, les villes d'implantation des organismes qui ont bénéficié de financement de la part de l'Europe entre 2007 et 2013. Vous y trouverez le nombre de projets soutenus par l'Europe, l'enveloppe globale ainsi que le montant moyen par projet attribué par l'UE. Plus la couleur est foncée, plus le montant moyen par projet est élevé.

Dans le tableau ci-dessous, découvrez la liste complète et détaillée des 3400 projets financièrement soutenus par l'Union européenne entre 2007 et 2013.