Equeurdreville : des livres jeunesse à petits prix !

Comme en 2012 et 2013, la ville d'Equeurdreville et l'association Lire de Plaisir invitent une autre association, "Lire c'est partir", à venir vendre ses livres jeunesse à des prix défiant toute concurrence, mardi 20 et mercredi 21 mai. Cette association édite des albums, livres de poche et livres audio pour les 0-12 ans, vendus au prix unique de 0,80 euros. Grâce à un important tirage et un catalogue resserré de 130 titres, l'association parvient à éditer sans subvention et sans réaliser de bénéfice mais en couvrant toutes les charges (fabrication, droits d'auteur et d'illustration, personnel et frais généraux).

Pratique : vente de livres le mardi 20 mai de 14h à 18h30 au Totem et le mercredi 21 mai de 9h à 18h30 au Puzzle