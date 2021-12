Jeux Equestres: 15 jours de fête

Du 23 août au 7 septembre, la Basse Normandie va vivre au rythme des Jeux Equestres mondiaux. Ces jeux seront particuliers, le comité d'organisation ne propose pas uniquement un événement sportif mais deux semaines de fête dans le village des jeux, au Parc Expo de Caen. Ce village sera animé par 450 personnes et 500 chevaux chaque jour. Les 6 incontounables du village:

N°1 Des animations quotidiennes dans les allées du village avec par exemple de la trompe de chasse (les Echos du pays d'Auge).

N°2 Un quartier pour les chevaux de travail. Dix villes qui utilisent les chevaux dans des travaux quotidiens (nettoyage, ramassage, transport...) ont été sélectionnées pour montrer leur savoir faire. Il en profiteront pour donner un coup de main/ sabot pour les petits travaux du village pendant ces 15 jours.

N°3 Ecuries ouvertes pour découvrir des chevaux extraordinaires. Avez vous déjà vu le plus petit cheval du monde, le falabella, moins de un mètre de haut? C'est l'occasion.

N°4 Pour les plus petits, tour en carrousel et petite ballade à poney seront offerts. Des numéros de cirque, comme le domptage du poney-lion, sont également prévus.

N°5 Des spectacles de voltige, de capuera, ou encore de fauconnerie equestre seront organisés chaque jour.

N°6 Huit concerts animeront les soirées. A l'affiche de ce "Alltech Music Festival":

Le 24 août: Kool and the Gang et Soula Vintage Orchestra; Le 25: Mes souliers sont rouges et Misteur Valaire; le 28: Sharon Shannon & her band et We Banjo 3; le 29: Flynnville Train et Kevin Buckley & the Yee Haw Band; le 30: Casseur Flowters et Oldelaf; le 4 septembre: Louis Bertignac et Joyce Jonathan; le 5: Aloe Blacc et Nick Waterhouse; le 6: Superpoze vs Fakearr, The Lanskies, Granville et Malo.

Enfin, le dimanche 24 août, un grande cavalcade parcourra les rues de Caen...

Infos pratiques: L'accès au village est offert pour les titulaires de billets pour la compétition. Sinon, l'accès est à 5euros pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans. Le village sera ouvert chaque jour de 11h à 22h. Les concerts sont gratuits (pour toute personne ayant accès au village).