CAEN-NIMES (1-1) : Malherbe en Ligue 1, et sans saveur sur ce match

Avant le coup d’envoi, l’enjeu du match était des plus clairs. Au classement et à une journée de la fin, un point suffisait à chacune des deux équipes, l’une pour s’offrir un billet en Ligue 1, l’autre pour sauver sa peau en Ligue 2. Reste que les Caennais semblaient moins crispés que lors de la réception de Tours (1-3), trois jours plus tôt, et prenaient d’entrée de jeu le contrôle des opérations. La légère domination locale se concrétisait par une frappe en demi-volée de Fodé Koïta, qui trouvait sur sa route une superbe parade de Cyrille Merville (13’). Caen poussait et obtenait un bon coup-franc aux 30 mètres. Fayçal Fajr misait par-dessus la défense en espérant trouver la tête de l’un de ses défenseurs, mais le ballon arrivait à proximité de Mathieu Duhamel qui surgissait pour ouvrir le score (1-0, 23e).



Derrière, bien que maîtrisant le jeu, Caen ne se mettait pas à l’abri. Nicolas Seube récupérait un ballon devant sa défense, et l’exploitant mal, le rendait à l’adversaire. Il n’en fallait pas plus pour que les Gardois exploitent l’aubaine à merveille. Samir Benmeziane terminait le travail et égalisait (1-1, 35e).



Au retour des vestiaires, non contents de leur point virtuellement acquis, les Nîmois s’imposaient dans la plupart des duels. Dans un stade bien garni mais silencieux, les hommes de Patrice Garande ne semblaient pas avoir les clés pour reprendre le jeu à leur compte. Enfin sur un contre, Fayçal Fajr servait Mathieu Duhamel dans la profondeur, mais Benoît Poulain taclait parfaitement (59e).



La dernière demi-heure s’annonçait guerre trépidante. Le pressing relativement bas des locaux permettait aux Gardois de continuer à tenir le ballon. Leur manque de justesse les empêchait cependant de nourrir d’autres ambitions. Caen attendait pour exploiter le moindre contre. Quelques sifflets descendaient des tribunes de d’Ornano devant le manque d’action proposé sur la pelouse.



Enfin Lenny Nangis faisait trembler son couloir droit, et bien que désaxé, expédiait une bonne frappe du droit qui passait de peu à côté de la cage gardée par Cyrille Merville (71e). C’était à peu près tout. Le remplacement de l’attaquant malherbiste Jonathan Kodjia par le milieu défensif Laurent Agouazi en disait long sur les intentions de jeu des caennais dans le quart d’heure restant. Il ne s’y passa rien qui mérite d’être écrit.





La feuille de match

Caen-Nîmes : 1-1 (1-1)

28e journée - Match en retard - Mardi 13 mai

19 906 spectateurs



Caen : Perquis - Calvé, Wagué, Pierre, Appiah - Seube, Kanté, Fajr - Koita (Nangis, 65e), Kodjia (Agouazi, 75e), Duhamel

Nîmes : Merville - Cordoval, Poulain, Boche, Parpeix - Ogounbiyi (Gragnic, 70e), Bouby, Hsissane - Robail, Benmeziane (Omrani, 63e), Nouri