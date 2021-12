Forum des métiers du cheval à Falaise

Le forum sera répartit de la manière suivante :



-Un espace formation : vous y trouverez des centres de formations, des lycées, des MFR, des Haras et CFA de la Région Basse-Normandie.

-Des espaces métiers et démonstrations : vous y trouverez les métiers du sport/loisirs, du cheval en ville, des courses, de l’élevage, de la santé/soins et des métiers connexes.

-Un espace accueil, conseil et emploi : vous y trouverez Equi-ressources, pole emploi, Mission Locale et le Conseil des Chevaux.



Tout au long de cette journée, plusieurs démonstrations vont être mise en place pour illustrer certains métiers : Cocher meneur, Maréchal-ferrant, Débardeur, Cavalier spectacle ( Izia et Lorelei-Fusio spectacle Equestre).



Enfin à 18h : Projection du Film documentaire «Gazelle» au cinéma l’Entracte de Falaise.



