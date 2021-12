Rouen : interpellés avec 80g de résine de cannabis

Vendredi 9 mai deux individus ont été interpellés rue Nicéphore Niepcé à Rouen aux alentours de 0h50 suite à un trafic de stupéfiants. Les deux individus ont été contrôlés par la Brigade Anti-Criminalité alors que leur véhicule était en stationnement et que le passager tentait de dissimuler un objet. Il était en réalité en possession de plus de 80g de résine de cannabis.

Les deux jeunes, nés tous deux en 1991 et vivant à Rouen, ont été placés en garde à vue.

La brigade des stupéfiants a ensuite fait une perquisition chez les deux jeunes. Ils ont retrouvé plus de 20g de résine de cannabis chez l'un, rien chez l'autre. Le premier reconnaît avoir vendu 3kg depuis janvier 2011 et possédé plus de 6kg. Le second a reconnu être un consommateur occasionnel.

Le premier individu comparaitra sur reconnaissance préalable de culpabilité le 1er juillet prochain tandis que la police a rappelé la loi au second.