Tendance Sports : Le replay multisports !

La galerie multisports de votre émission Tendance Sports du dimanche 11 mai était particulièrement fournie ! Avec du handball et la JS Cherbourg, du tennis de table et la Bayard Argentan aux Championnats de France, du Waterpolo et la Coupe de la Manche, du Sport auto avec du Rallye et du Rallycross et pour terminer, l'interview d'Hervé Coudray avant le début des playoff du Caen BC !