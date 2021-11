Brésil : Lula sur le départ

C'est le président Luiz Inacio 'Lula� da Silva, l'ex-révolutionnaire devenu patron du Brésil, grande puissance émergente. Plus populaire que jamais (80 % d'opinions favorables), Lula ne peut plus se représenter. Il compte faire élire sa 'numéro 2�, Dilma Rousseff. Le candidat de droite, José Serra, ne se fait pas d'illusions sur ses chances à la présidentielle du 3 octobre. La candidate écologiste, l'Amazonienne Marina Silva, ex-ministre de l'Environnement de Lula, est plus pugnace : elle accuse Dilma Rousseff d'être 'vendue aux industries américaines�.



