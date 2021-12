Vos idées sorties du week-end autour de Caen

Le printemps se découvre, c'est la fin !

Au musée de Normandie : "Univers sonore : quand les objets chantent" spectacle enfants dès 2 ans. Durée 20mm. Entourés des objets du musée dont certains prennent une nouvelle vie musicale, Gaëlle BOIRON (chant) et Emmanuel RICARD (percussions) proposent un mini-concert, parcours croisé entre chants du monde et objets sonores. Ce moment de musique se prolongera par un temps de découverte et de partage autour des instruments.

Samedi 10 mai à 11h au Château de Caen. Tél. 02 31 30 47 60

Oui, le beach-yoga, ça existe !

La plage de Courseulles-sur-Mer accueille ce 10 mai la “Normandy Beach Yoga” : séances de décontraction en collectif et les pieds sur le sable.

Samedi 10 mai, plage de Courseulles-sur-Mer. Inscriptions sur www.normandybeachyoga.com.

Un classique adapté sur scène

Ismaël embarque sur le Pequod, baleinier commandé par le capitaine “Achab”. Il réalise que le bateau ne chasse pas uniquement la baleine mais la vengeance.

Les 12,13,14,15 et 16 mai (5€ à 24€) au Théâtre des Cordes. Infos sur www.comediedecaen.com.

"Spectacle vocal bien timbré”

Quatre drôles de dames vous entraînent dans leur univers rocambolesque, sensible et plein d’humour. Un répertoire qui donne joie de vivre et sourire aux lèvres.

Samedi 10 mai 20h30 (3€/5€) à la salle polyvalente d’Hermanville. Plus au 06 31 01 97 58.

Deux rendez-vous d'opéra à l’écran

Salomé de Strauss, tragédie empreinte de désir et de violence à l’UGC et la Cenerentola, la véritable histoire de Cendrillon au Pathé. Rendez-vous immanquables !

Jeudis 15 et 22 mai à 19h30 (€) à l’UGC et 10 mai à 18h55 (33€) au Pathé Rives de l’Orne.

Fantôme, plus qu’un spectacle

Plongez dans la musique et dans les méandres du son pour une expérience qui veut convoquer tous vos sens. Devenez acteurs plus que spectateurs.

Les 14,15,16 et 17 mai, gratuit, à l’auditorium de l’ESAM. Renseignements au 02 31 30 48 00.

Feux d’artifice à la foire de Pâques

Deux rendez-vous incontournables pour un spectacle total à vivre en famille ou entre amis. Admirez le final époustouflant qui illuminera le parc des expositions.

Les vendredis 9 et 16 mai à 22h (gratuit). Foire de Pâques. Informations sur www.caen.fr.

Ludwig van Beethoven revisité

Le Quatuor Girard sera aux côtés du pianiste Olivier Peyrebrune pour interpréter les trente-deux sonates pour piano de Ludwig van Beethoven.

Mardi 13 mai à 20h au conservatoire (10€/16€). Informations et réservations au 02 31 30 46 86.

Riverdance, un show démentiel

Les danses et la musique Irlandaise n’auront plus de secrets pour vous après ce spectacle monumental qui fête cette année ses 20 ans. Ambiance garantie !

Mardi 13 mai à 20h30 (35,50€ à 64€) au Zénith de Caen. Réservations sur www.zenith-caen.fr.

Hybride entre BD et concert

The Hyènes présentent un spectacle hors norme qui fait le lien entre la BD “Au Vent Mauvais” et leur musique. Une émotion à la fois visuelle, musicales et littéraire.

Jeudi 15 mai à 20h30 (gratuit) au Cargo. Informations et réservations sur www.lecargo.fr.

Nuit des musées : où aller à Caen ?

La Nuit des Musées, c’est l’occasion pour tous de découvrir ou de redécouvrir des collections permanentes ou les expositions temporaires du moment. Dans toute la France et en Europe les musées vous ouvrent leurs portes et vous dévoilent leurs secrets le temps d’une nuit dédiée à la découverte. Tour d’horizon des propositions caennaises :

- Le parc du musée des Beaux-Arts s’illumine et pare ses statues d’une luminosité vibrante, presque vivante. L’intérieur du musée s’éclaire différemment pour une visite à la recherche d’indices, d’histoires contées.

- Le musée de Normandie propose une visite onirique et en musique avec “Le pépin du jardin”, chansons traditionnelles normandes .

- Le Mémorial ouvre gratuitement son impressionante collection pour une nuit historique !

Pratique. Samedi 17 mai de 18h à minuit. Gratuit. Informations sur www.nuitdesmusees.culture.fr.

Côté courses

L’événement de l’année. Le Grand Prix des Ducs de Normandie, c’est la grand-messe des amateurs de chevaux. Mercredi, huit courses de trot sont au programme à l’hippodrome de Caen, comme de nombreuses animations pour les grands et les enfants.

Mercredi 14 mai, de 13h à 18h à l’hippodrome de Caen. Précisions au 02 31 30 41 00.