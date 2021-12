Sortir dans l'Orne : vendredi 9 mai Impossible de lire le son.

PierrePolJack alias Pekah est en concert ce vendredi soir au Space Club d'Argentan. L'artiste reggae présentera ses plus grands tubes ainsi que des compositions inédites. Des surprises animeront la soirée, rendez-vous au Space Club à partir de 21h00. Tarif entre 15€ et 19€. Il est fortement conseillé de réserver à l'avance.La pièce « Ils s’aiment » de Pierre Palmade et Muriel Robin interprétée par Françoise Royes et Vincent Ross initialement prévue en février au casino de Bagnoles de l'Orne est reportée à demain samedi à 21h.Grand classique du théâtre moderne, ils se rencontrent, s’aiment et se déchirent pour le meilleur et pour le rire…Prix des places : spectacle seul, 17€ ; dîner + spectacle + 2€ jetons aux machines à sous, 35€, réservations au Casino.