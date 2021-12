Football : Caen en Ligue 1 dès vendredi ?

Disposant de 5 points d'avance sur le 4e du classement avant la 37e journée de championnat, plusieurs scénarios offriraient un aller direct pour la Ligue 1 aux Caennais dès ce vendredi 9 mai:

1er scénario :

Ils remportent leur match contre Tours. Quel que soit le résultat de Nancy et de Niort les Caennais seront en Ligue 1.

2e scénario :

Nancy et Tours ne gagnent pas. Même une défaite des Caennais les enverrait à l'échelon supérieur.

3e scenario :

Caen fait match nul. Nancy et/ou Niort gagnent leur rencontre. Mathématiquement, les Caennais ne seraient pas encore en Ligue 1, puisqu'ils ne disposeraient plus que de trois points d'avance sur le 4e à une journée du terme. Mais même s'ils perdaient leur dernière rencontre et leur match en retard contre Nîmes et que dans le même temps Nancy ou Niort remportaient leur dernier match, les plaçant à égalité de points avec les Bas-Normands, à l'issue du championnat il est fort probable que Caen rejoigne la Ligue 1. Car avec une différence de buts de +23 contre +8 et +7 pour ses concurrents à la montée, les joueurs de Patrice Garande auraient toutes les chances de rester devant en cas d'égalité au nombre de points.