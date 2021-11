Génération People de ce mardi 31 août

Et un et deux et trois champions du monde !

TF1 vient de recruter définitivement l’ancien gardien des Bleus, Fabien Barthez en tant que consultant, après sa prestation au micro en Afrique du Sud.

Vous verrez donc l’ancien potier dans Telefoot sur TF1 mais aussi sur les chaînes LCI et Eurosport.

Il retrouve ainsi deux anciens défenseurs de France 98 Franck Leboeuf & Bixente Lizarazu

Il était en studio avec le Roi de la Pop avant son décès, en juin dernier 2009, pour enregistrer le titre Another Day avec la voix de Michael Jackson.

que 30 secondes de ce titre avait été piraté sur Internet, en janvier dernier (10).

Lenny Kravitz, qui qualifie son travail avec Michael Jackson comme "l'expérience musicale la plus étonnante de sa vie", a démenti être à l'origine de ce piratage et a promis de négocier avec la maison de disques du chanteur pour que le titre sorte.

Dimanche (29août10), le jour où Michael Jackson aurait eu 52 ans, Lenny Kravitz a révélé qu'il travaillait sur une nouvelle version du titre.

Sur sa page Twitter, il écrit "Joyeux anniversaire Michael ! Je ressens ton esprit ici avec moi, alors que je travaille sur une nouvelle version de notre titre."

Brad Pitt est un fervent supporter des New Orleans Saints depuis que la ville a été détruite par le cyclone Katrina en 2005, et il a même créé une oeuvre caritative dédiée à la reconstruction de maisons pour accueillir les familles. Il continue à les aider en sortant ce documentaire.

Le film sera diffusé le 8 septembre (10), aux États-Unis.

Les New Orleans Saints ont gagné le Superbowl contre les Indianapolis C

olts, en février dernier (10), et un documentaire va être réaliser sur l'équipe victorieuse. Le titre de ce documentaire sera America's Game: 2009 New Orleans Saints