24 heures, bilan des nouveautés 2014

Pour l’occasion, quelques nouveautés cette année... les organisateurs ont réintroduit une partie de course la nuit, ce qui a ravi les aficionados.



Dans les bonnes idées de l’année, il y a l’arrivée des étudiants en kiné du CHU de Rouen qui offraient un peu de leur temps pour relaxer les pilotes. “On a sélectionné six étudiants de première année et six de deuxième année parmi les meilleurs pour proposer des massages aux pilotes après la course. Cela leur permet d’avoir une course de meilleure qualité et plus confortable”, explique Frédéric Cosson, cadre formateur à l’institut de formation de massokinésithérapie de Rouen. Une nouveauté appréciée des pilotes.



Pour cette édition spéciale 2014, Tendance Ouest était de la partie, partenaire de l’événement.



Figures, vitesse, technique : c’est un sacré spectacle qui a été offert aux Rouennais. Les 1er et 2 mai, ils sont venus nombreux, munis de leur parapluie.

