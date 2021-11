Génération ciné du 30 août 2010

Avatar est de retour au cinéma mercredi…les Na’vi tout bleus, la planète Pandora, les gentils, les méchants et non ce n’est pas déjà une suite proposée par le réalisateur James Cameroun mais le même film, en 3D avec 9 minutes supplémentaires, dont une scène face a des animaux qui ressemblent a des dinosaures multicolores, une scène d’amour entre Jake & Neytiri, des plans sur la planète Pandora et sur le chef à la tête de ce peuple.

Après 14.6 millions d’entrées depuis sa sortie en décembre dernier, Avatar risque encore d’exploiter encore le filon durant longtemps.

Depuis quelques jours vous pouvez installer Vanessa Paradis & Romain Duris dans votre salon, grâce à la sortie tant attendues du film L’Arnacoeur en DVD, vu par + de 4 millions de spectateurs, la comédie romantique française offre 29min de making-of dont la préparation & les répétitions de la scène de danse tirée de Dirty Dancing , 4min de bêtisier, 8 min de scènes coupés et les commentaires audio des acteurs & actrices (à l’exception de Vanessa Paradis)

Bientôt un parc d’attraction « Harry Potter », c’est Ruppert Grint (l’interprète de Ron) qui l’a déclaré lors d’une interview.

Les studios Leavesden où une grande partie de la saga a était tourné seront prochainement aménagés en parc d’attraction autour d’Harry Potter et de la magie.

Il faut dire que la prise de risque est limitée, puisque des millions de spectateurs suivent attentivement la saga, et le parc déjà lancé en Floride a dépassé le million de visiteurs.

Cette implantation d’un parc Harry Potter en Grande-Bretagne pourra permettre au public européen de profiter de ce lieu forcement…magique