Génération People du 30 août 2010

Léonardo Di Caprio, actuellement à l’affiche du film Inception avec Marion Cotillard, est une nouvelle fois victime d’une déséquilibrée.

Une femme le harcèle de courriers, lui demandant d’assumer ses responsabilités de père & de mari, alors qu’ils ne ce sont jamais rencontrés, mais l’histoire ne s’arrête pas puisque Livia, la jeune femme en question annonce que son fils est le messie.

Aimer Léo Di Caprio en tant qu’acteur…oui… mais de là à le prendre pour Dieu !

Star de son vivant, légende depuis son assassinat en 1980, John Lennon est considéré comme l’artiste le plus populaire du 20ème siècle et chaque vente d’objets ayant appartenu à l’ancien leader des Beatles s’arrachent à prix d’or.

Les organisateurs d’une vente aux enchères dédiée aux 4 garçons de Liverpool ont vendu ce week-end en Angleterre les toilettes de John Lennon disposés dans sa maison de 1969 à 1972.

Le prix de lancement était fixé à 1200¤, fait de porcelaine, d’une frise et de motifs floraux, les toilettes sont parties à un acheteur étranger à 11 600 ¤

Après deux semaines en prison et 3 semaines de désintoxication dans un centre médical de L.A, Lindsay Lohan 24 ans, ancienne actrice fétiche des studios Disney vient de retrouver la liberté.

Cependant la cellule des VIP ne devrait peut être pas resté vide longtemps puisque dans la nuit de vendredi à samedi Paris Hilton a était arrêté par la police de Las Vegas en possession de cocaïne, après quelques heures en prison elle sera bientôt convoqué devant la cour de justice, elle risque jusqu'à 4 ans de prison.

La nouvelle icône pop, Lady Gaga va avoir sa statue de cire dans l’ensemble des musées de Mme Tussauds, à Londres bien sûr mais aussi Berlin, Amsterdam, Hong Kong, Las Vegas, Shanghai, New York et Washington.

Des « Lady Gaga » en cire pour un prix qui ne laisse pas de marbre…1.5 millions de dollars

Malika Ménard, notre Miss France originaire de Basse-Normandie, ne représentera pas la France à Miss Monde, non pas qu’elle soit déçue par la soirée Miss Univers et de son honorable 13ème place mais Malika préfère se concentrer sur les élections des Miss dans nos régions.

La grande finale se déroulera à Caen le 4 décembre prochain lors de l’élection de Miss France 2011.