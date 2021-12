Sortir dans l'Orne : mardi 6 mai

La ville d'Argentan organise son 4ème Baby Raid et son 8ème Raid Junior depuis lundi et jusqu'à ce vendredi 9 mai. Ces animations verront s’affronter amicalement les participants à travers différentes épreuves sportives et ludiques. Plus d'infos sur www.argentan.fr





Venez réaliser un carnet de route à l'atelier de peinture botanique de Maison Maugis. Animé par Guillaume Baschet-Sueur, concepteur/paysagiste. Réalisation d'un "carnet de route" : à chaque jour un jardin différent et un génie des lieux à découvrir. Croquis d'après la nature le matin puis mise au point de la réalisation à l'atelier l'après-midi. Pour débutant et élèves confirmés - suivi personnel.

Demain mercredi, en fin de journée, ce sont les 10km d'Argentan. Les dernières inscriptions se feront à 17h30, le premier départ sera donné à 19h30. Pour l'édition 2014, solidarité envers l'Association des "Coureurs de fonds- Cadet Roussel" dont le but est d'apporter soutien et réconfort aux enfants atteints du cancer ou leucémie, ( traitement de longue durée sous chimiothérapie) au CHU de Caen; par un financement de matériels vidéo, jeux informatiques, dispenses d'activités et animations au sein même du CHU. Tous les fonds récoltés sont employés vers ces réalisations portées au soutien des enfants malades.