Antoine Bébin, fou du volant

“Au début, j’ai commencé pour suivre mon frère. Le côté ludique, les déplacements rapides m’ont tout de suite séduit, explique le jeune homme originaire de Bretagne. C’est également un sport où l’on progresse rapidement et où il est stimulant de se confronter à d’autres joueurs”.

Paradoxalement, dans ce sport individuel, c’est aussi l’esprit d’équipe qui anime Antoine. “C’est en double que j’ai vécu mes émotions les plus fortes. C’est touours plus intense de partager ces moments avec une équipe”.



Un palmarès prometteur



Aujourd’hui étudiant en STAPS à l’Université de Rouen, il enchaîne les compétitions et affiche un palmarès déjà prometteur : champion de France junior en double en 2010, champion de France universitaire en double en 2013 et 2014, deuxième en équipe au championnat d’Europe l’an dernier. “Il y a toujours une petite pression quand on se rend à ce genre de compétition, d’autant que nous partons souvent comme têtes de série. Mais il y a surtout une ambiance conviviale et sympathique entre les sportifs”.



Avec son club du MDMSA Badminton, Antoine a néanmoins encore des objectifs. “Les prochains championnats d’Europe en Hollande ont lieu cet été. J’aimerais aussi progresser un maximum, passer du top 50 des meilleurs joueurs au top 20”.

Il se prend également parfois à rêver de Jeux Olympiques mais préfère quand même garder les pieds sur terre même s’il n’envisage pas sa vie sans sport. “Plus tard, j’espère avoir le temps de continuer à pratiquer. Je me prépare à être professeur d’EPS et je m’imagine bien devenir entraîneur de badminton”.