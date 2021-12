Caen jouera contre Nîmes malgré le règlement !

Le problème se résume à l'article 518 des réglements généraux de la ligue professionnel de football. Un article qui stipule la chose suivante "Pour les matches aller qui ne peuvent pas se dérouler à la date initialement prévue, et qui sont remis ou à rejouer, la Commission des Compétitions fixera, en règle générale, la rencontre à la 1re date disponible, avant la fin des matches aller. Elle fixera les matches retour remis ou à rejouer, en règle générale, à la 1re date disponible et ce, avant les deux dernières journées de championnat."

Or, la rencontre Caen-Nimes a été reprogrammée au 13 mai soit entre la 37ème journée qui se jouera le vendredi 9 mai et la 38ème et dernière journée, qui elle aura lieu, le vendredi 16 mai. Donc entre les deux dernières journées.

La ligue sursoit donc tout simplement à ses propres règlements...