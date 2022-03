Politique. François Bayrou était au Mont Saint Michel hier. Le leader du Modem est venu soutenir Rodolphe Thomas, la tête de liste pour les régionales en Basse Normandie. Il a évoqué les éventuels alliance aux 1ers et second tour. Il a également denoncé la vision politique de la région...Les listes Modem en basse Normandie devraient être dévoilées samedi de manière originale nous a t on promis...

