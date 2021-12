Les bébés du coeur ouvrent leurs portes à Petit-Quevilly

Ce nouveau centre aura pour vocation d’accueillir les papas et les mamans de petits de 0 à 18 mois et de leur proposer aide alimentaire, coucher, conseils, écoute et accompagnement. Jusqu’à présent, chaque centre des Restos disposait d’un relais bébé, dont la taille variait selon les centres. “Ils étaient surpeuplés”, explique René Riquet, bénévole aux Restos du cœur depuis 12 ans.

Avec environ 180m2 de surface, le centre pourra accueillir les familles avec jeunes enfants dans de meilleures conditions. “Il sera ouvert dès le 13 mai, uniquement le mardi, mercredi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 dans un premier temps puis toute la semaine”.

Si l’association compte actuellement 800 bénévoles pour les 20 centres de la région rouennaise, elle recherche toujours des bénévoles. “Nous envisageons également de proposer régulièrement des rencontres avec des professionnels”, rapporte René Riquet.