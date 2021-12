La Trans-Normandie CCI est une course d'habitable en double de 100 milles qui traverse la Baie de Seine. Les voiliers devront être équipés d'une sécurité "plus de 6 milles d'un abri", d'une VHF et de feux de navigation.



C'est la Société des Régates de Caen - Ouistreham qui organise cette régate dans le but de créer un événement annuel assimilant compétition et convivialité entre les skippers confirmés et amateurs.



Nouveauté 2014 la Trans Normandie CCI est une course en double. Tous les équipages se retrouvent donc tous à "armes égales" pour une aventure encore plus intense.



Plus d'informations ICI



Ecoutez, Fabrice Troprès, Président du Club.

La Trans-Normandie CCI se tient à Ouistreham Impossible de lire le son.