Sortir dans le Calvados : lundi 5 mai

La Trans-Normandie CCI organisée par la société des régates de Caen/Ouistreham se tient vendredi et samedi. C'est une course de voile de 200km en mer. Plus d'infos sur www.trans-normandie.fr





Le Festival de la Pluie vous donne rendez-vous ce Lundi avec l’Artiste Pascal Falisse sur le MUR d’Arromanches. Pascal Falisse a pour objectif de préparer le MUR, qui accueillera des dessins d’enfants.

Le Lundi 12 Mai, Marie Emmeric Gance réalise le MUR des enfants (collage de dessins d’enfants sur le thème d’Arromanches).





Dès aujourd'hui lundi et jusqu'à mercredi, stage Théâtre et Cirque chez CREA à Mondeville. Accueil à la semaine, à la journée, à la demi-journée (selon l'âge)

CREA Mondeville : réservations 02 31 84 19 53. Infos sur crea-spectacles.com