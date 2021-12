Arrivée festive et musicale à Cherbourg pour la Solitaire du Figaro

Ancien membre du groupe Saïan Supa Crew, le rappeur Féfé ouvrira les festivités du village d'arrivée à Cherbourg-Octeville, du 2 au 6 juillet. L'artiste présentera son nouvel album "Le Charme des premiers jours". Il sera accompagné par d'autres musiciens comme MiNiMA Social Club, Norka, A fond d'Cale, The Lanskies et Da Silva. A noter que tous les concerts seront gratuits.

La fête sera aussi sportive et logiquement axée sur des animations marines. Les plus téméraires pourront tenter l'escalade d'un mât de bateau. Des initiations à l'aviron de mer et de kayak complèteront le choix. Le public pourra aussi découvrir la voile en participant à de nouvelles sorties en mer, toujours gracieusement. Il aura aussi la possibilité de prendre place à bord de l'Adèle qui propose des sorties en rade commentées ou de vieux gréements.

La 45ème édition du Solitaire du Figaro se déroulera du 29 mai au 6 juillet. La quarantaine de skippers partira de Deauville pour affronter 2 014 miles nautiques. La flotte passera par les côtés anglaises avant de jeter l'ancre à Roscoff et aux Sables d'Olonne.