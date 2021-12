Sortir dans le Calvados : vendredi 2 mai

La 20ème édition des Rencontres de Cambremer a lieu ce week-end. La Norvège est l'invitée d'honneur. Vous y trouverez de nombreux exposants, des ateliers et le festival des AOC et AOP en Normandie. L'entrée est à 4€, plus d'infos sur www.lesrencontresdecambremer.frAssistez au match de l'équipe de France de hockey sur glace, dans le cadre de la préparation à la prochaine Coupe du Monde. Ce samedi soir, la France affronte le Kazakhstan à la patinoire Caen la mer. Rendez-vous demain à partir de 20h.Impromptus #1 ce vendredi soir à 20h à La Fermeture éclair à Caen ! Le Collectif Jazz de Basse-Normandie présente sa première soirée de rencontres musicales improbables et improvisées ! Solo, duo, trio, petites formes dispersées ça et là pour un parcours musical insolite. De New York à Paris en passant par Rouen et Poitiers, tous se retrouveront finalement pour partager un instant de musique inédit dans votre “Trois pièces” de La Fermetureéclair. Début des concerts à 20h30, entrée entre 6 et 9€.

