Le métier du Colonel Gilles Dautois

Dans l'actualité ce matin, on s'arrête un instant sur le métier d'un homme : le Colonel Gilles Dautois, 52 ans. Ce dernier a pris récemment la tête de la région de gendarmerie, c'est-à-dire qu'il a sous ses ordres plus de 2 000 gendarmes dans le Calvados, la Manche et l'Orne.